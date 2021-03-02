أغيثوني من الظلم والفساد.. رسالة قهر من شاب بالبحيرة يعاني تشوهات بوجهه

استغاثة عاجلة وجهها السيد رمضان عبد العزيز بسيوني إلى كل المسؤولين بالدولة، صاحب ال ٣٨ عاما، من قرية قليشان مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، بالعلاج والنظر لحالته بعين الرأفة والرحمة، ومحاسبة المتسببين له بهذه الحالة الأليمة.





وعن تفاصيل حالته، أشار أن: "انا كنت رئيس العمال فى تلاجه أحد الشركات لعائلة مشهورة للتبريد والتجميد أتأمروا عليا وضربوني بطلق خرطوش فى الوجه مباشره دمرني تماما فقدت الأنف والفك وتفتت كل عظام الوجه والعينين اجريت عمليتين لنقل عظام من القدمين للفك وفشلو وأجريت اكتر من ١٢جراحه دون جدوى اعانى منذ٤سنوات"





وكتب قائلا: "اغيثوني ارجوكم نفسي اعيش زي أي انسان انا لم ارتكب أي ذنب او جريمة واعانى منذ أقرب من 5سنوات، اغثونا من الظلم والجبروت وتزوير الفاسدين".





وتابع: "حد يقف جنبي ويساعدني لله رسالتي لكل المؤسسات الخيرية اغثونى انا ماليش أي مصدر دخل ولا أستطيع العمل وحالتي لم تحدث فى التاريخ رسالتي امانه فى رقبت كل من تصل اليه اغيثوا انسان لله الى كل رجال القضاء والأعلام والصحافة اغثونى انا لم افعل أي ذنب او جريمة حقي ضاع بسبب نفوذ وتزوير الحقيقة بالوسطة والنفوذ وضاع حقي فى أبشع جريمة فى تاريخ البشرية".

وللتواصل مع الحالة على الرقم: 01096935795

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