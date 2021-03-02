أمير توفيق يكشف عن دور عدلي القيعي في ضمه للاهلي من ناشئ هليوبوليس

كشف امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي عن مفاجأة من العيار الثقيل حول إنضمامه لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أن بدأ علاقته بكرة القدم في هليوبوليس بحكم قرب هذا النادي من منزله .

وأضاف أن المهندس عدلي القيعي هو أسطورة التعاقدات في القلعة الحمراء والمفاجأة انه كان وراء ضمه من هليوبوليس حين كان ناشئًا هناك.

واكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أنه أتخذ قراره بالإتجاه إلي التسويق الرياضي بعد الأعتزال مبكرًا.

وقال أمير توفيق أنه أعتزل وهو لم يبلغ الــ28 من عمره بسبب الإصابة وبعض الأمور التي احاطت بعالم الساحرة المستديره عقب مجزرة بورسعيد.

وأضاف أنه أختار التسويق الرياضي بعد ان راي ندرة من يعملون بهذا المجال خاصة أن معظم اللاعبين الذين يعتزلون يتجهون للتدريب أو مجلس الإدارة أو الإعلام.