ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير توفيق يكشف عن دور عدلي القيعي في ضمه للاهلي من ناشئ هليوبوليس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:59 م
صدى البلد
Advertisements

 

كشف امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي عن مفاجأة من العيار الثقيل حول إنضمامه لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء

 

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أن بدأ علاقته بكرة القدم في هليوبوليس بحكم قرب هذا النادي من منزله .

 

وأضاف أن المهندس عدلي القيعي هو أسطورة التعاقدات في القلعة الحمراء والمفاجأة انه كان وراء ضمه من هليوبوليس حين كان ناشئًا هناك.

واكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أنه أتخذ قراره بالإتجاه إلي التسويق الرياضي بعد الأعتزال مبكرًا.

وقال أمير توفيق أنه أعتزل وهو لم يبلغ الــ28 من عمره بسبب الإصابة وبعض الأمور التي احاطت بعالم الساحرة المستديره عقب مجزرة بورسعيد.

 

وأضاف أنه أختار التسويق الرياضي بعد ان راي ندرة من يعملون بهذا المجال خاصة أن معظم اللاعبين الذين يعتزلون يتجهون للتدريب أو مجلس الإدارة أو الإعلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي.. حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز.. ودراسة تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة بعد إيقاف الشناوي

أمير توفيق: اعتزلت كرة القدم في عمر الـ 28 عاما لهذا السبب

أمير توفيق: تعلمت من الخطيب إنكار الذات والعمل المؤسسي

أمير توفيق : أحمد عبدالقادر موهبة انتظروها مع الأهلي بعد انتهاء إعارته

أمير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع التشيكي بروكيتش

أمير توفيق يفجر مفاجأة عن احتراف 3 ناشئين بالأهلي في بولندا والتشيك

ترشيحاتنا

بعد الاعتداء على مراسل البرنامج .. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام.. ويؤكد: مش هسيب حقه

غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

اتصالات عاجلة لـ وزير الخارجية القطري من أمريكا والأمم المتحدة

مأزق الموسم في ليفربول.. وبدأت رحلة البحث عن بديل لـ محمد صلاح

ضربة معلم .. برنامج رياضي جديد على قناة المحور

أمير توفيق يفجر مفاجأة عن احتراف 3 ناشئين بالأهلي في بولندا والتشيك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر