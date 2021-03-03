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طبيب بقصر العيني: اللقاحات موجودة مع الإنسان على مر التاريخ.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:51 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال دكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، إن اللقاحات موجودة مع الإنسان على مر التاريخ، لافتًا إلى أن أول لقاح للإنسان كان لقاح الجدري .

وأضاف المنيسي، خلال حواره ببرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» ، المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن اللقاحات هي الشيء الوحيد الذى يستطيع أن يقضى على أى جائحة .

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني ، إلى أن اللقاحات هي ما قضت على الحصبة وشلل الأطفال والجدرى وغيرها، مضيفاً أن تطعيمات فيروس كورونا يتم أخذه على مرحلتين؛ للحصول على الجرعة التحفيزية.

وأكد، أن اللقاح مرتبط بنشاط المناعة لدى الإنسان، وكل ذلك مترتب على حسب الجرعات السريرية.
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