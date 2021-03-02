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رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد الفوز على المصري في الدوري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:22 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة على حساب المصري بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز، موضحا أن الفوز مهم للغاية بعد النتائج الأخيرة، وشدد على أن اللقاء أمام المصري كان صعبا كونه فريقا قويا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.


وأضاف أن الفريق سيركز على اللقاء المقبل أمام أسوان والفوز مرة أخرى، قبل بدء مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية ولقاء نكانا الزامبي يوم ١٠ مارس المقبل، ولابد من البناء على الفوز والاستمرار في الانتصارات.


وأضاف أن النتائج لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة والنادي يسعى للتطور والتقدم والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات، مشددا على أهمية وجود أحمد حسام ميدو كمستشار فني لنادي بيراميدز خاصة وأنه صاحب تاريخ قوي ولاعب سابق كبير ووجوده إضافة للنادي الطامح لتحقيق كل البطولات مستقبلا في ظل خطته الطموحة الموضوعة من قبل الإدارة.
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