القبض على عريس أردني ووالده يوم الزفاف.. لهذا السبب

تكررت المأساة التي حدثت في بداية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأردن بسبب إقامة شاب أردني حفل زفاف ضخم ودعوة العديد من الأقارب والأصدقاء للحضور، ولكن عند تكرار الواقعة مؤخرا أصدر محافظ المدينة الاردنية المقام بها الحفل قرارا بالقبض على العريس ووالده وسجنهما.









ووفقا لموقع العربية، أقام عريس أردني في مدينة الزرقاء، حفل زفاف ضخم حضره 300 شخص على الاقل في مزرعة خاصة، رغم كل التحذيرات والاجراءات الاحترازية المتبعة في الأردن بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).









وتأتي إقامة الشاب لحفل زفافه بمثابة اختراق للأوامر التي أصدرتها وزارة الدفاع الأردنية للحد من انتشار العدوى، ومنها حظر إقامة التجمعات، وازداد موقف الشاب سوءا بتفاخره المتزايد خلال الحفل حيث حضر بواسطة طائرة هليكوبتر خاصة.









ومن جانبه قال محافظ "الزرقاء" حجازي عساف: "وردت معلومات لدى الأجهزة الأمنية بخصوص إقامة حفل زفاف في مزرعة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى المكان وأوقفت العريس ووالده، وتم تحويلهما إلى القضاء والحاكم الإداري".









وتم القبض على الأب لأن المزرعة مسجلة باسمه وكذلك إقامة الحفل بموافقته المسبقة، وهو ما يعد مخالفة واضحة لشروط السلامة العامة والأوامر الصادرة، وقرر المحافظ القبض على العريس لأنه من قام بدعوة 300 شخص وهو ما يخالف القواعد المتبعة بدعوة عدد لا يزيد عن 20 شخصا فقط.









واحتجز العريس في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمخالفته أوامر وزارة الدفاع، خاصة أن الأردن شددت مؤخرا على الالتزام بالاجراءات المتبعة بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.









ولا تتهاون السلطات الأردنية في تطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة العامة ومنها عدم إقامة التجمعات سواء بمناسبات الفرح أو العزاء بما يزيد عن 20 شخصا، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث سجل الأردن حتى الآن أكثر من 397 ألف إصابة بفيروس كورونا و4727 وفاة.