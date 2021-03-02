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حوادث

الأجهزة الأمنية تبدأ التحقيق في ادعاء بانتحار شاب بالغردقة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:12 م
انتحار شاب
انتحار شاب
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إبراهيم جادالله

بدأت الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر، قبل قليل، التحقيق في واقعة وفاة شاب بعد قليل من وصوله إلى مستشفى الغردقة العام، اليوم الثلاثاء، حيث ادعى بعض أقاربه أنه أقدم على التخلص من حياته بالانتحار شنقًا، وتم التحفظ على جثته في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.


تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث الجنائية، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الغردقة العام، بوفاة شاب يدعي «م. أ.»، يبلغ من العمر 24 سنة، حيث وصل إلى المستشفى بصحبة عدد من أقاربه، وبالكشف عليه تبين وفاته، وأفاد مرافقوه بأنه قام بشنق نفسه، بقصد الانتحار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على جثة الشاب بمشرحة المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة


وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة، برئاسة المقدم عصام عتيق، رئيس مباحث القسم، لجمع التحريات حول الواقعة، تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، فيما أفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن الوفاة نتيجة لمحاولة الشنق، ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

 

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