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رياضة

إبراهيم عبدالله يكشف آخر تطورات سفر لاعب اليد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:44 م
محمد رمضان هتلر
محمد رمضان هتلر
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ملك موسي
حرص ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك على متابعة جميع الإجراءات الخاصة بصرف شيك تكاليف العمليه الجراحيه لمحمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي .


ومن المقرر أن يتم صرف الشيك الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل سفره الي فرنسا ، وأشار عضو اللجنه التنفيذيه بالنادي الى أن مجلس الإدارة بالكامل حريص علي دعم ومساندة اللاعب من أجل عودته مره اخري للفريق عقب انتهاء رحلة علاجه وتماثله للشفاء .


وشدد ابراهيم عبدالله على أن اللجنة المعينة لإدارة النادي خلال الفترة الحاليه تعمل جميعا علي قلب رجل واحد من أجل دعم النادي وحل جميع ازماته خلال الفترة الصعبه التي يمر بها النادي .


وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، على تحمل تكاليف العملية الجراحية لمحمد رمضان "هتلر" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.


ويغادر محمد رمضان "هتلر" برفقة طبيب الفريق إلى الإمارات، لإجراء العملية الجراحية في العضلة الصدرية مع البروفيسور الفرنسي فيليب براندو.


ووجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية التي سيخضع لها صباح الجمعة المقبل.
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