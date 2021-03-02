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سد النهضة.. رئيس الدراسات الأفريقية يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع وزيرة خارجية السودان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:21 م
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
كشف الدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزيرة خارجية السودان.

وقال أمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، إن السودان يمر بمرحلة هامة من أهم مراحل تطوره من الاستقلال.

وأضاف رئيس وحدة الدراسات الأفريقية، أن هناك تحديدات كبيرة في كافة المجالات تعيشها السودان في مقدمتها المجال الأمني وفي ظل المناوشات على الحدود مع أثيوبيا.

وتابع أمل، أن تنسيق المواقف المصرية السودانية في غاية الأهمية خلال الوقت الحالي فيما يخص ملف سد النهضة والذي يمر بمرحلة دقيقة وفي غاية الأهمية.
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