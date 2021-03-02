عمر جابر: كورونا أبعدتني عن المشاركة .. وبيراميدز سيعود أقوى

عبر عمر جابر لاعب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة على حساب النادي المصري بهدفين مقابل هدف، موضحا أن توقيت الفوز مهم للغاية بعد نتائج غير الجيدة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق بالكامل قدم مباراة قوية ويستحق الانتصار والثلاث نقاط.





وشدد عمر جابر على أن المصري فريق قوي والمواجهة معه لم تكن سهلة على الإطلاق في وجود مجموعة قوية من اللاعبين مع مدرب متميز للغاية، ولكن بيراميدز قدم مواجهة قوية واستحق الانتصار، مشددا على أن فيروس كورونا أبعده عن المباريات في الفترة الأخيرة وعودته والهدف الذي سجله سيكون داعما له للعودة بشكل أفضل وأقوى في المباريات المقبلة.





وأكد عمر جابر أن الفريق في الكونفدرالية يسير بصورة جيدة لكن على المستوى المحلي هناك بعض الاهتزاز في النتائج واللاعبون يسعون بشدة للعودة والمنافسة، والدوري قوي للغاية وجميع الأندية تخسر نقاط وبيرامبدز يحتاج فقط للاستمرارية في الدوري وتحقيق الانتصار تلو الآخر.