ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سامي: سنحقق الانتصارات وفريقي لا يهزم ولكن طموحتنا أكبر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:57 م
أحمد سامي
أحمد سامي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن فريقه كان يستحق الفوز على الجونة خلال الشوط الأول مثلما حدث في لقاء المصري مشيرا إلي سعي الفريق لتحقيق الإنتصارات في المباريات المقبلة .

ووجه أحمد سامي الشكر إلي لاعبي الفريق على الرم من التعادل أمام نادي الجونة متابعا:" عندنا غيابات كصيرة ولكن اللاعبين اللي مش بتلعب تألقوا

وتابع:" نعاني من غيابات كثيرة لكن كل من شارك قدم إضافة كبيرة وعرفة السيد عاد من جديد بعد شفائه من فيروس كورونا .


واوصل:" فريقي لايهزم ولكن طموحتنا أكبر من ذلك تعادلنا 10 مرات ومن بينهم 7 مباريات كنا نستحق أن نفوز فيهم".

وافتتح سموحة التسجيل عن طريق مصطفى فتحي المعار من نادي الزمالك، من كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة على يسار حارس الجونة، في الدقيقة 11.


وفي الدقيقة 33، تمكن الجونة من إدراك التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح عمر السعيد المعار من الزمالك.


وحصل الجونة على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54، نجح عمر السعيد في تحوليها إلى هدف.


وفي الدقيقة 91، تمكن مصطفى فتحي من تسجيل هدف التعادل لسموحة من ركلة جزاء ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.


وبدأ الجونة المبارة بالتشكيل التالي:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - زياد الجيوشي - جونثان - العربي بدر- أكا - نور السيد - عموري - محمود شبراوي - مبوبو - عمر السعيد.


بينما بدأ سموحة اللقاء بالتشكيل الآتي:

الهاني سليمان - محمد الترهوني - محمود البدري - محمد محسن - أطهر الطاهر - أحمد حمص - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمد كناريا- عبد الكبير الوادي - ديريك نيسيبامبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد يتعادل لـ بيراميدز أمام الاتحاد الليبي من ركلة جزاء بطلها رمضان صبحي

الدوري الممتاز.. البنك الأهلي ينتزع تعادلا قاتلا من سموحة.. فيديو

مصطفى فتحي يقود تشكيل سموحة أمام الجونة في الدوري

الدوري الممتاز.. عمر السعيد يقود هجوم الجونة في مواجهة سموحة

بأقدام زملكاوية.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الجونة وسموحة.. فيديو

فى ليلة تألق المعارين من الزمالك.. سموحة ينتزع تعادلا قاتلا من الجونة 2-2.. فيديو

ترشيحاتنا

صلاة التراويح كم ركعة .. 13 أم 20؟

تصرف فردي خاطئ.. تفاصيل مكالمة وزير التعليم العالي مع أشرف بن شرقي

هل سماع الأغاني يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

قرار سعودي عاجل بشأن السودان

عن عقوبة إخفاء الزواج الثاني: نقيب المأذونين: الرجل يتحبس ويدفع 50 ألف جنيه ليه

بعد التعاقد مع حمادة صدقي.. تركي آل الشيخ يطمئن جماهير الهلال السوداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات