سامي: سنحقق الانتصارات وفريقي لا يهزم ولكن طموحتنا أكبر

أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن فريقه كان يستحق الفوز على الجونة خلال الشوط الأول مثلما حدث في لقاء المصري مشيرا إلي سعي الفريق لتحقيق الإنتصارات في المباريات المقبلة .





ووجه أحمد سامي الشكر إلي لاعبي الفريق على الرم من التعادل أمام نادي الجونة متابعا:" عندنا غيابات كصيرة ولكن اللاعبين اللي مش بتلعب تألقوا



