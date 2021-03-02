سامي: سنحقق الانتصارات وفريقي لا يهزم ولكن طموحتنا أكبر

أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن فريقه كان يستحق الفوز على الجونة خلال الشوط الأول مثلما حدث في لقاء المصري مشيرا إلي سعي الفريق لتحقيق الإنتصارات في المباريات المقبلة .
ووجه أحمد سامي الشكر إلي لاعبي الفريق على الرم من التعادل أمام نادي الجونة متابعا:" عندنا غيابات كصيرة ولكن اللاعبين اللي مش بتلعب تألقوا
وتابع:" نعاني من غيابات كثيرة لكن كل من شارك قدم إضافة كبيرة وعرفة السيد عاد من جديد بعد شفائه من فيروس كورونا .
واوصل:" فريقي لايهزم ولكن طموحتنا أكبر من ذلك تعادلنا 10 مرات ومن بينهم 7 مباريات كنا نستحق أن نفوز فيهم".
وافتتح سموحة التسجيل عن طريق مصطفى فتحي المعار من نادي الزمالك، من كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة على يسار حارس الجونة، في الدقيقة 11.
وفي الدقيقة 33، تمكن الجونة من إدراك التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح عمر السعيد المعار من الزمالك.
وحصل الجونة على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54، نجح عمر السعيد في تحوليها إلى هدف.
وفي الدقيقة 91، تمكن مصطفى فتحي من تسجيل هدف التعادل لسموحة من ركلة جزاء ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبدأ الجونة المبارة بالتشكيل التالي:
أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - زياد الجيوشي - جونثان - العربي بدر- أكا - نور السيد - عموري - محمود شبراوي - مبوبو - عمر السعيد.
بينما بدأ سموحة اللقاء بالتشكيل الآتي:
الهاني سليمان - محمد الترهوني - محمود البدري - محمد محسن - أطهر الطاهر - أحمد حمص - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمد كناريا- عبد الكبير الوادي - ديريك نيسيبامبي.