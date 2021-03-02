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رياضة

تعليق مدرب بيراميدز بعد الفوز على المصري فى الدوري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفريق استحق الفوز على المصري بعدما قدم مواجهة غاية في القوة وكان الأفضل في جميع أوقات اللقاء، ونجح في تحقيق ٣ نقاط غالية في مشوار الدوري القوي، وموجها التحية للنادي المصري على أدائه القوي وموضحا أن المباراة أمامه لم تكن سهلة على الإطلاق.

أشاد المدير الفني بجميع لاعبي الفريق ومستواهم الرائع في مواجهة المصري، واللاعبون أظهروا مدى قدراتهم المميزة وأكدوا رغبتهم في الانتصار والتقدم في جدول الترتيب وتعويض النتائج الغير جيدة في الفترة الأخيرة.

أكد المدرب أن الموسم ما يزال طويلا بخو مباريات مضغوطة في الدوري والكونفدرالية والكأس بجانب مخاطر فيروس كورونا ولابد من تجهيز جميع اللاعبين والتعامل معهم والتدوير في التشكيل لتجهيز كل العناصر موضحا أنه يحتاج كل لاعبيه.

المدرب أكد أنه سعيد بالطبع بالنتيجة وسعيد أكثر بالأداء الرائع الذي قدمه الفريق في اللقاء حيث كان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز والثلاث نقاط.
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