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رياضة

ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والمصري"2-1".. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:29 م
لقاء بيراميدز والمصري
لقاء بيراميدز والمصري
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حسام الحارتي
حقق نادي بيراميدز فوزا هاما على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من بطولة الدوري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي واستحواذ على مجريات اللعب  من لاعبي بيراميدز، وهددوا مرمى المصري في أكثر من كرة.

وأهدر لاعبو بيراميدز العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا لكن تمكن لاعبو المصري من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم.

وتمكن عمر جابر من إحرز هدف التقدم في الدقيقة " 60"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد عمر كمال ليحرز هدف تعادل المصري في  الدقيقة" 67 "، من ركلة جزاء .

وتمكن محمود وادي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة"83"، من رأسية قوية سكنت شباك المصري ، ليتمكن نادي بيراميدز  من تحقيق الفوز الأول في تاريخه على النادي المصري .


وتواجد المصري في المركز الرابع برصيد "22"، نقطة بينما تمكن  بيراميدز من التواجد في المركز الخامس برصيد "22"، نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.
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