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الشهر العقاري.. تشريعية النواب: تيسير التسجيل مطلبنا.. والحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون يعالج المشكلات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
قال  النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري، إنه تم الموافقة على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023، مع التوصية للحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل لمعالجة كافة الإشكاليات المحيطة بتسجيل العقارات.

وأضاف إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن  " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن  العقارات المسجلة في مصر لا تتعدى 10 % من حجم العقارات في مصر ".

 وتابع إيهاب الطماوي:"  تيسير إجراءات التسجيل هو مطلب مجلس النواب، والحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون يعمل على تيسير اجراءات التسجيل بالشهر العقاري، وسيكون مشروع متكامل".

ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.

كما وافقت اللجنة على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل، ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على أن "يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩".
 
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