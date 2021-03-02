افتتاح مركز التدريب الإداري بمكتبة مصر العامة في مطروح

أكد اسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامه بمطروح أنه تم استحداث مركز التدريب الإداري بمكتبة مصر العامة بمطروح تنفيذا لقرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.









وأضاف انه تم البدء بورشة عمل لكتابة التقارير الادارية والتي استمرت لمدة ٣ ايام لافتا أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا و تعقيم الاماكن بشكل دوري.





وأوضح أن ورشة عمل كتابة التقارير الادارية حاضرت فيها منى يوسف مدير التدريب بمديرية التنظيم والادارة بحضورر 21 من العاملين بالجهات الحكومية المختلفة لمدة ثلاث أيام في الفترة من الأحد 28 فبراير إلي الثلاثاء 2 مارس.





وأشار ان محافظ مطروح حريص علي إقامة هذه الدورات بالمكتبة لرفع كفاءة الجهاز الادارى بالمحافظة .



