هاني سعيد يكشف موقف بيراميدز من التعاقد مع إيهاب جلال

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز حقيقة التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة والاستغناء عن خدمات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
وقال هاني سعيد في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه لم يتم الإستغناء عن خدمات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في الوقت الحالي على الرغم من عدم تقديم المستوي المطلوب في بطولة الدوري المصري حتى الآن".
وتابع:" إيهاب جلال من أفضل المدربين داخل مصر ولديه خبره فنية ولكن نسعي للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق في الوقت الحالي .
حقق نادي بيراميدز فوزا هاما على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من بطولة الدوري.
بدأ اللقاء بضغط هجومي واستحواذ على مجريات اللعب من لاعبي بيراميدز، وهددوا مرمى المصري في أكثر من كرة.
وأهدر لاعبو بيراميدز العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا لكن تمكن لاعبو المصري من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم.
وتمكن عمر جابر من إحرز هدف التقدم في الدقيقة " 60"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وعاد عمر كمال ليحرز هدف تعادل المصري في الدقيقة" 67 "، من ركلة جزاء .
وتمكن محمود وادي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة"83"، من رأسية قوية سكنت شباك المصري ، ليتمكن نادي بيراميدز من تحقيق الفوز الأول في تاريخه على النادي المصري .
وتواجد المصري في المركز الرابع برصيد "22"، نقطة بينما تمكن بيراميدز من التواجد في المركز الخامس برصيد "22"، نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.