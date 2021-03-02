أمير توفيق يفجر مفاجأة: بانون رفض عرضا مغريا جدا للانضمام للأهلي

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أن بدر بانون تلقي عرض مغري وبمبلغ مبالي كبير للغاية وقت أن تنتهي المفاوضات معه ولكنه اختار الأنضمام للأهلي وقال انه يبحث عن صناعة تاريخ وبطولات.











وأضاف أن بدر بانون يرغب في وضع اسمه في تاريخ الأهلي ولذلك هو حاليًا صنع الفارق وبات عنصرًا أساسيًا في الفريق.







وأوضح أن لجنة التخطيط والجهاز الفني كان يراقب بدر بانون من قبل شهر مارس 2020 ولكن فيروس كوورنا تسبب في تأخير متابعته وتم بالفعل التعاقد معه فترة الإنتقالات الصيفية.