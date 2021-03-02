فراس السعيد:أحب المحشي وقضيت فترة كورونا مع أولادي ..فيديو

قال الفنان فراس سعيد ، إن أفضل الإكلات بالنسبة له هو المحشي ، وهو عاشق لفكرة أنه يعد بأكثر من طريقة حسب تقاليد البلد ، معقبا :" أتعلمت الطبخ في أسبانيا " .





وأضاف سعيد ، خلال استضافته في برنامج "راجل و 2 ستات " ، والمذاع على فضائية أون تي في ، أنه قضى فترة أزمة كورونا ، من بدايتها ، في بيروت ، حيث كان منشغلا بتصوير مسلسل "أسود فاتح"، مع هيفاء وهبي ، وخلال تلك الفترة ، عاش فترة الإنفجرات بـ لبنان .





ولفت إلى أن أزمة كورونا تسببت في وقف العمل أكثر من مرة ، إلى جانب الإنفجارات ، متابعا : "كنت في الطيارة والإنفجار بيحصل في بيروت" .





وتابع : سنة غريبة جدا وعدت على خير ، بس بحب أقضي الوقت مع أولادي ، وأخرج معاهم .