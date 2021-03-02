خيري رمضان يعزم بسجائر على كريمة عوض .. والأخيرة: إيه ده .. تفاصيل مهمة

قام الإعلامي خيري رمضان، بتقديم سجائر على شكل هدية لـ المذيعة كريمة عوض، وردت المذيعة " دى ليا"، وقال خيري إن هناك علب لبان على هيئة سجائر تثير غضب الأهالي ، وتباع في المحلات والأكشاك للأطفال.





وأضاف خيرى رمضان خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، بالاشتراك مع الإعلامية كريمة عوض، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ، أن رئيس تحرير البرنامج هو مصدر المعلومة وتمكن من شراء هذه العلب من الشرابية بعد التواصل مع أحد معارفه الذي أكد له بأن اللبان على هيئة السجائر متوفر في كل المحلات، قائلا: "الأطفال هيروحوا المدرسة ويمثلون أنهم يأكلون اللبان وكأنهم يشربون السجائر".





وطالب خيرى رمضان وزارة التموين ومباحثها بالتفتيش على تلك المحلات التي تبيع هذه العلب مجهولة المصدر، منوهًا إلى أن ذلك خطر على الأطفال ويعودهم على التدخين منذ الصغر.



