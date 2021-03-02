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محافظات

تعرف على خريطة القوافل العلاجية بمدن البحر الأحمر خلال شهر مارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:12 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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إبراهيم جادالله

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن خطة القوافل العلاجية خلال شهر مارس الجارى بمدن وقرى المحافظة، حيث أعلنت عن قافلة علاجية اليوم وغدا الأربعاء، بمنطقة الخير، ومرسى حميرة، شمال مدينة الشلاتين، وتبدأ قافلة طبية علاجية عملها يوم الخميس والجمعة الموافق 5 و6 مارس الجارى، بمدينة حلايب.

 

وتابعت مديرية الشئون الصحية، خريطة القوافل العلاجية بها يومى السبت والأحد المقبلين الموافق 7 و8 مارس الجارى، فى منطقة سرارة، وأبو رماد بمدينة حلايب، ويومى 9 و10 مارس بمدينة مرسى علم ، ويومى 11 و12 مارس، بقرية الحمروين بمدينة القصير.


وكذلك يومى 13 و14 مارس، تقام قافلة طبية بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، و15 و16 بقرية النصر، بمدينة سفاجا، ويومى 17 و18 مارس، قافلة طبية علاجية بقرية الزعفرانة وعرب عايش، التابعة لمجلس مدينة رأس غارب شمال المحافظة .

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن تلك القوافل ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى للكشف على المواطنين مجانا وكذلك صرف العلاج. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان أن خلال شهر فبراير الماضى تم الكشف على 1400 مواطن ضمن 8 قوافل علاجية بقرى ومدن المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن القوافل الطبية العلاجية التى تجوب قرى المحافظة تشمل كل التخصصات، بالإضافة إلى توافر معمل تحاليل طبية وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

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