خالد ميري: أيمن نور مجرد مُدعٍ وكاذب في محاولة فاشلة لإظهار وجوده

شن الكاتب الصحفي خالد ميري، هجوما حادا على الإرهابي الهارب أيمن نور، قائلا "أيمن نور مجرد مُدّعٍ وكاذب في محاولة فاشلة لإظهار وجوده".





وأضاف "ميري"، في مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن ادعاءه مقابلة سياسي تشادي مغمور، وهو نائب رئيس البرلمان في تشاد، ليس جديدًا عليه، فهو رجل غارق في كذبه.





وتابع الكاتب الصحفي خالد ميري، أن نهج أيمن نور هو نفسه نهج قنوات الجماعة الإرهابية ، موضحا أن يحاول طيلة الوقت الظهور بأن له نفوذا في كافة الدول.





وقال "لا أعتقد أن شخصًا واحدًا صدّق ادّعاء أيمن نور بمقابلته نائب رئيس برلمان تشاد، فالجميع كشف كذبه وتضليله".



