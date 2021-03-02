ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد ميري: أيمن نور مجرد مُدعٍ وكاذب في محاولة فاشلة لإظهار وجوده

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:20 م
الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد ميري
Advertisements
عادل نصار
شن الكاتب الصحفي خالد ميري، هجوما حادا على الإرهابي الهارب أيمن نور، قائلا "أيمن نور مجرد مُدّعٍ وكاذب في محاولة فاشلة لإظهار وجوده".

وأضاف "ميري"، في مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن ادعاءه مقابلة سياسي تشادي مغمور، وهو نائب رئيس البرلمان في تشاد، ليس جديدًا عليه، فهو رجل غارق في كذبه.

وتابع الكاتب الصحفي خالد ميري، أن نهج أيمن نور هو نفسه نهج قنوات الجماعة الإرهابية، موضحا أن يحاول طيلة الوقت الظهور بأن له نفوذا في كافة الدول.

وقال "لا أعتقد أن شخصًا واحدًا صدّق ادّعاء أيمن نور بمقابلته نائب رئيس برلمان تشاد، فالجميع كشف كذبه وتضليله".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد ميري: مصر لها سياسات متزنة مع كل دول العالم برعاية الرئيس السيسي.. فيديو

15 ألف كمامة طبية هدية للصحفيين من جامعة دمنهور

خالد ميري: عام 2020 كشف عن رئيس لديه رؤية شاملة للدولة.. فيديو

نقابة الصحفيين تبدأ صرف الكمامات المجانية لأعضائها

انطلاق أولى فعاليات استراتيجية بناء الوعي.. وزير الأوقاف: التطرف اليميني واليساري خطر على المجتمعات.. كرم جبر: مفهوم المصالحة مع الإخوان خاطئ.. والجماعات المتطرفة قسمت المجتمع

خالد ميري: المنتدى العربي الاستخباري جاء في وقت شديد الصعوبة

ترشيحاتنا

مفيش علوم ورياضة .. شوقي : التشعيب في الثانوية العامة العام القادم لعلمي و أدبي فقط

هيئة الدواء: إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات.. تعرف عليها

القبض على عريس أردني ووالده يوم الزفاف.. لهذا السبب

نشرة المرأة والصحة. .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر.. 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد ..كيفية تجنب إصابات الجيم

طقس مائل للبرودة.. خبراء الأرصاد: أمطار على 13 منطقة غدا.. تفاصيل

أبرزهم أحمد مكي .. تطورات الحالة الصحية لـ 3 نجوم مصابين بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور

بسبب مزاد خيري .. عرض نسخة فنية من بورشه تايكان للبيع

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور