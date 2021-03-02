تفاصيل 80 دقيقة التي منعت اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران .. فيديو

عرضت قناه العربية فيديو يؤكد أن 80 دقيقة فقط هي التي منعت مواجهة عسكرية كانت ستكلف طهران الكثير من الخسائر تحت نيران قوات المتحدة الأمريكية . أنالولاياتالأمريكية





وأضاف الفيديو أن الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني العام الماضي كانت قاسية جدا علي طهران لتبدأ بعدها التكهنات حول الرد حيث انه بعد ايام قليلة من العملية حركت ايران 27 صاروخا بالستية متوسط المدي باتجاه قاعدة " عين الأسد " في العراق .





الفيديو أن دقائق معدودة عاشها 1000 جندي أميركي ادركوا انهم لن ينجوا من الموت و تم الاتفاق علي أرسال معظم الجنود الي الصحراء وبعدها تم إخلائهم بدقة ل أن الإيرانيون كان يراقبون القاعدة التي تم ضرب الصواريخ عليها بواسطة الأقمار الصناعية ورغم ذألك لم تشاهد ايران عملية الأخلاء واطلقوا 16 صاروخا من ثلاثة مواقع سقط منها 11 في القاعدة . وأوضحأنأميركيأرسالاليالصحراءإخلائهمأنالإيرانيونذألكالأخلاء





وتابع الفيديو انه عند الساعة الواحدة و34 دقيقة صباحا بدأ اطلاق الصواريخ لمدة 80 دقيقة .



