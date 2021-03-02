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أخبار العالم

بعد نقاش دام 7 ساعات .. النواب البحريني يقر ميزانية المملكة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:20 م
مجلس النواب البحريني
مجلس النواب البحريني
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محمود نوفل
وافق مجلس النواب البحريني  بالإغلبية على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته بعد نقاش دام 7 ساعات. 

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية؛ فقد أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال مداخلته أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022،  أن الظروف الراهنة تحتم مواصلة العمل بخطى ثابته وروح الفريق الواحد.

واشار الوزير البحريني الي  أن الميزانية محل النقاش وضعت حسب مقتضيات المرحلة الحالية وتعكس تعزيز ودعم النمو الاقتصادي الذي نحن بحاجة له في هذه الفترة مؤكدًا أنها جاءت على الرغم من الظروف محافظة على مكتسبات المواطنين واستمرار تقديم الدعم لهم باعتبارهم ثروة حقيقية للوطن.

وبين  أنه أثناء وضع الميزانية تم مراعاة 3 مبادئ أساسية، حيث إن الحكومة بدأت بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والتركيز بالحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين وتم وضع الميزانيات اللازمة لاستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.

ولفت  إلى أن الميزانية تهدف لتحقيق برنامج التوازن المالي خاصة من ناحية الإيرادات غير النفطية والالتزام بالمصروفات حسب الخطط الموضوعة، وتحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاستثنائية والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين.

 وقال: "هناك تحديات كبيرة في هذه المرحلة لكن بتكاتف الجميع سنتمكن بتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها".

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