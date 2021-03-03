نائبة بالشيوخ عن توجيهات السيسي بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي : قرار ممتاز ويأتي تماشياً مع حياة كريمة

ثمنت النائبة، رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي، ودعمها تمويليا وفنيا، قائلة:" قرار ممتاز ، جاء فى الوقت المناسب ، كما أنه يأتي تماشيا مع مبادرة حياة كريمة .









وأوضحت" اسحق " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن مبادرة الإسعاف الاجتماعي ، تعد من أهم المبادرات التى تولي لها وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما بالغا ، كونها تستهدف الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة للرعاية ، وذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المستعصية، وكذا الفتيات اللاتي يتعرضن للابتزاز أو لخطر التحرش أو الإتجار بالبشر، وكذلك أطفال الأم أو الأب المتعاطين للمخدرات بشكل يهدد سلامة الأطفال، ، مؤكدة على أن الرئيس السيسي في توجيهاته الحالية يستهدف الأخذ بيد كل هذه الفئات والوصول بهم إلى بر الأمان ، بما يضمن لهم العيش الكريم.









وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن هذه المبادرة بمثابة خدمة تطوعية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بالاشتراك مع مديرية الصحة ، علاوة على تقديمها الدعمان الفني والمالي ، لضمان القيام بهذه المبادرة على أكمل وجه ،لافتة إلي أن وجود فريق عمل الإسعاف الاجتماعى، إلى جانب وجود خط ساخن مُتاح بوزارة التضامن الاجتماعي، سيتماشي مع المنظومة الصحية التي تستهدفها الدولة في الفترة المقبلة.





جاء ذلك بعد أن أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية.





وأضافت القباج، أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتي تستدعي التدخل الفوري، وضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن منطق تطوير آلية « الإسعاف الاجتماعى» يعود لعدم الوصول إلى بعض الحالات المُلحة والتي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل عادل وتعزيز فرص استثماره من أجل المصلحة العامة،والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي والتعرف على ظواهر اجتماعية متنوعة.





وأوضحت أن هناك طاقات شبابية وأفكاراً إبداعية واستعداداً عالياً للتطوع والمشاركة في الخير، سيتم منحهم فرصة ،كما أنها تتسق مع السياسة العامة للدولة نحو توفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري، فضلًا عن تكامل جهود الدولة المصرية بكياناتها المختلفة وسرعة التواصل من خلال الربط الشبكي.