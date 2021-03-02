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فن

علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد ابنها وتسترجع الذكريات..صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:17 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

احتفلت الفنانة الجميلة علا رشدي، بعيد ميلاد ابنها "ادم" وشاركت صورا تجمعهم معا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصر والفيديوهات انستجرام.

وكتبت عليها: "عيد ميلاد Doozi السابع! عيد ميلاد سعيد لالطف وأطيب واذكي ولد في الكون"

وتابعت: " ربنا يحميك يا رب من كل شر وتعمل كل اللي نفسك فيه واشوفك مهندس قد الدنيا!!! 😃😃😍😍🥰

وظهرت عائلة علا رشدي مؤخرا مع الفنانة اسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" في حلقة امتازت بالضحك والفكاهة مع الأطفال واسترجاع الذكريات.

و كانت اخر اعمال علا رشدي الدرامية بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين.

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