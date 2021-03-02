متحدث الزمالك يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة أشرف بن شرقي في امتحان حقوق سوهاج

أكد عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن اتصال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بلاعب النادي أشرف بن شرقي عقب ما أثير فى امتحان كلية الحقوق جامعة سوهاج من جدل يعد لفتة طيبة، ويلطف الأجواء الصعبة التي حدثت اليوم والتي لا يجد لها أي تفسير.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان بالاشتراك مع الإعلامية كريمة عوض، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه كان يمكن للدكتور الجامعي ضرب مثال آخر بذكر فلان أو س أو ص لكن ما حدث يمنحننا إيحاء بأنه توجد حالة من التعصب، قائلا: "أكيد الدكتور مش زملكاوي.. حتى لو زملكاوي مش هيموت لاعب بيحبه بكورونا".





وأكمل: "ما حدث شيء في غاية الغرابة وخارج عن المألوف.. وبن شرقي ابن من أبنائنا"، مشيرًا إلى أن الموقف يوجد به إساءة بالغة وسيقدم الزمالك بلاغًا للنائب العام وسيخاطب التعليم العالي من أجل هذا الموقف.



