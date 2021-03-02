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فن

أخبار الفن | تطورات الحالة الصحية لـ أحمد مكي .. وفاة شقيق المخرج خالد يوسف.. موقف كوميدي لـ محمد ثروت بمصر الجديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:


خاص| موعد عودة أحمد مكي لمسلسل الاختيار 2


علم صدى البلد من مصدر خاص بداخل مسلسل الاختيار ان الفنان احمد مكي تعافي من فيروس كورونا وهو الان في مرحلة النقاهة ويعود لتصوير مسلسل الاختيار2 بعد اسبوع.


مصر الجديدة اتفرجت علينا .. سامي مغاوري يحكي مواقف محمد ثروت المضحكة من كواليس اللعبة 2


كشف الفنان سامي مغاوري عن بعض الكواليس المضحكة للفنان محمد ثروت خلال تصويرهم مسلسل اللعبة2.


شاهد .. أحمد عز من كواليس أمن قومى بالأردن


يواصل أحمد عز تصوير مشاهده بالأردن  ضمن أحداث  مسلسل " أمن قومى  الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وفاة شقيق المخرج خالد يوسف


نشر المخرج خالد يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تعليقا يعلن فيه رحيل شقيقه "صلاح". 


بسبب أغنيته الجديد .. القصة الكاملة لاتهام مغني مهرجانات لـ محمد رمضان بالسرقة


هاجم  مغني المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بـ"أبو أصالة"، الفنان محمد رمضان، بعدما نشر الأخير برومو اغنيته الجديد.

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