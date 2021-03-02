بيان هام من نقابة الأطباء في فلسطين

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعها اليوم مع الحكومة لم ينتهِ بتوافق كامل.





وقالت النقابة في بيان نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، إن الأبواب لم تغلق بعد، موضحة أن الاجتماع أصبح بين مد وجزر، وانتهى بطلب الحكومة مهلة حتى الأحد لإعطاء النقابة القرار النهائي بخصوص آلية التنفيذ التي طالبت بها وأصرت عليها.





وأكدت النقابة الإبقاء على خطواتها الاحتجاجية المتبعة يوم غد، الأربعاء، حيث تقرر إغلاق الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة الواحدة ظهرا ثم المغادرة.





كما تقرر عمل المستشفيات بوجود المناوبين فقط مع وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة باستثناء أقسام الطوارئ والكلى والأورام وأمراض الدم والنسائية والنفسية.