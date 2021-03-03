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حوادث

اليوم.. جنايات بنها تصدر حكمها على مزارع قتل زوجته

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:55 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تصدر محكمة جنايات بنها حكمها باعدام مزارع متهم بقتل زوجته بخنقها ب"إيشارب" مع سبق الإصرار والترصد بعد احلتها الى المفتي لاستطلاع رأية الشرعي حول ما أسند إلى المتهم، وحددت جلسة الثالث من شهر مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ظنا منه على خلاف الحقيقة، أن زوجته تخونه مع آخر مجهول، وأنه قتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها وخنقها مستخدما غطاء الرأس "إيشارب" في إزهاق روحها، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة، أصدرت قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها "ش.ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها، وخنقها مستخدما غطاء الرأس "حتى أزهق روحها".

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