تعيين الأمين العام.. حسام زكي يكشف تفاصيل هامة عن اجتماع وزراء الخارجية غدًا

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك اجتماع لوزارة الخارجية العرب غدا، موضحًا أن الوزراء يجتمعون مرتين فى العام منهم اجتماع بشهر مارس.





وأضاف السفير حسام زكي خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن، اجتماع غدًا سيكون لـ الدورة الـ 155 لوزراء الخارجية العرب، وسيتم بحث بنود عادية، ولكن البند الجديد هو تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية.





ولفت إلى أن هذه القمة كان من المفترض أن تعقد فى الجزائر، ولكن كورونا كانت سبب فى عدم اقامتها فى الجزائر.



