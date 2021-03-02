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تعيين الأمين العام.. حسام زكي يكشف تفاصيل هامة عن اجتماع وزراء الخارجية غدًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:32 م
السفير حسام زكي الأمين
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
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البهي عمرو
قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك اجتماع لوزارة الخارجية العرب غدا، موضحًا أن الوزراء يجتمعون مرتين فى العام منهم اجتماع بشهر مارس.

وأضاف السفير حسام زكي خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن، اجتماع غدًا سيكون لـ الدورة الـ 155 لوزراء الخارجية العرب، وسيتم بحث بنود عادية، ولكن البند الجديد هو تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن هذه القمة كان من المفترض أن تعقد فى الجزائر، ولكن كورونا كانت سبب فى عدم اقامتها فى الجزائر.

وسيتضمن مشروع جدول الأعمال الخاص بجلسة غدًا عددا من البنود من أهمها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي . 

ومن بين البنود أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام  .


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