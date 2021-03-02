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إيناس عبد الدايم: جائزة المبدع الصغير ترسم خريطة جديدة لمستقبل أطفال مصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:47 م
ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
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عادل نصار
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن جائزة المبدع الصغير ترسم خريطة جديدة لمستقبل أطفال مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لهذه الجائزة الهامة.

وأضافت عبد الدايم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبالا كبيرا على من قبل الأطفال وعدد ضخم من الأطفال قدموا على جائزة المبدع الصغير .

وتابعت وزيرة الثقافة، أن هناك اهتماما حكوميا لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات لجميع المحافظات، لافتة إلى أنه :"الأهم مع الجائزة والحصول عليها هو رعاية الموهبة وهذا ما نعمل عليه الفترة الحالية".

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إلى أن لابد أن نرعى المواهب ونفيدهم ونقدمهم على شكل أفضل.

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