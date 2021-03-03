برلمانية: جملة الشرع حلل أربعة مش مبرر للزواج الثاني

أبدت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، موافقتها علي أحد مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة للاستطلاع وبدء البت في بنوده، والمادة هي معاقبة الزوج بالحبس والغرامة التي تصل لـ 50 ألف جنيه عند زواجه المرة الثانية دون إعلام زوجته أي سرا .









أضافت " أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه المادة تتمتع بقابلية التنفيذ علي أرض الواقع ولا تستحق أن تكون محل جدل بين المواطنين لأن هذه العقوبة غرضها ليس توقيع العقاب بالمعني الحرفي بل هدفها الأول أن تكون رادع أو مانع لإيجاد شئ من الصراحة والأمانة من الزوج لزوجته وإذا حدث زواجه من الثانية يكون مبني علي علم زوجته الأولي وهي تمتلك حرية التصرف أما بالقبول أو الرفض.









وتابعت النائبة، قائلة " جملة الشرع حلل أربعة دي مش مبرر لتكرار الزواج في أي حالة" يجب علينا دراسة ما أنزله الدين من واجبات الزوج تجاه زوجته، كما أن هذه المقولة ساعدت في هدم وتفتيت أسر عديدة.















