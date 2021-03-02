الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تبدأ دورتها التدريبية الثانية بسوهاج

بدأت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من دورتها الثانية بمحافظة سوهاج حول مشاركة النساء في ادارة الشأن العام " الانتخابات المحلية نموذج " يشارك في التدريب 18 من المرشحات المحتملات للمجالس المحلية القادمة مع المراعاة الكاملة للاجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد 19.



يأتي التدريب في ظل سعي الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الي تمكين النساء من ادواتها ومهاراتها في ان تكون فعالة في ادارة الشأن العام وكانت قد عقدت الجمعية تدريبها الاول في محافظة الاقصر في الشهر الماضي وسيتم استمرارية التدريب في باقي المحافظات علي حسب الطلبات التي تصل الي وحدة دعم النساء بالجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.



سيحاضر الاستاذ / عبد الناصر قنديل الباحث في الشئون البرلمانية والمستشار البرلماني لجريدة الاهالي علي التطور التشريعي للادارة المحلية في دستور 2014 كما تناول البيئة السياسية الوطنية ( مجلس النواب – مجلس الشيوخ – القوي السياسية ) كما يتناول مهارات ادارة الحملات الانتخابية.



وفي اليوم الثاني تناول المحاضرات ادارة الحملات الانتخابية واليات الدعاية الانتخابية وتحديد البرامج الانتخابية ووضع الرسالة والرؤية الخاصة بالمرشحات وينتهي التدريب بمحاكاة لعملية الانتخابات المحلية من تشريعات وادارة الانتخابات حتي ان ينتهي فرز الاصوات.



تأتي الدورة التدربية للنساء في ادارة الشأن العام "الانتخابات المحلية نموذج" من خلال برامج دعم النساء في الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وذلك في اطار التطوير المستمر لبرامج الجمعية الوطنية.



الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ستعقد عدد من الدورات التدربية والندوات في محافظات مصر المختلفة من اجل اعداد وتأهيل النساء من اجل المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام خصوصا وان الدستور المصري اعطي للنساء مقاعد محددة بنظام الكوتة تصل لنسبة 25 % علي كامل عدد المقاعد في الانتخابات المحلية المقبلة والتي نأمل ان تستعد النساء لخوض التجربة والتأثير بشكل ايجابي من اجل مزيد من المشاركة بايجابية في ادارة الشأن العام.



