ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تبدأ دورتها التدريبية الثانية بسوهاج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:35 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
بدأت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من دورتها الثانية بمحافظة سوهاج حول مشاركة النساء في ادارة الشأن العام " الانتخابات المحلية نموذج " يشارك في التدريب 18 من المرشحات المحتملات للمجالس المحلية القادمة مع المراعاة الكاملة للاجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد 19.

يأتي التدريب في ظل سعي الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الي تمكين النساء من ادواتها ومهاراتها في ان تكون فعالة في ادارة الشأن العام وكانت قد عقدت الجمعية تدريبها الاول في محافظة الاقصر في الشهر الماضي وسيتم استمرارية التدريب في باقي المحافظات علي حسب الطلبات التي تصل الي وحدة دعم النساء بالجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.

 سيحاضر الاستاذ / عبد الناصر قنديل الباحث في الشئون البرلمانية والمستشار البرلماني لجريدة        الاهالي علي التطور التشريعي للادارة المحلية في دستور 2014  كما تناول البيئة السياسية الوطنية     ( مجلس النواب – مجلس الشيوخ – القوي السياسية ) كما يتناول  مهارات ادارة الحملات الانتخابية.

وفي اليوم الثاني تناول المحاضرات ادارة الحملات الانتخابية واليات الدعاية الانتخابية وتحديد البرامج الانتخابية ووضع الرسالة والرؤية الخاصة بالمرشحات وينتهي التدريب بمحاكاة لعملية الانتخابات المحلية من تشريعات وادارة الانتخابات حتي ان ينتهي فرز الاصوات.

تأتي الدورة التدربية للنساء في ادارة الشأن العام "الانتخابات المحلية نموذج" من خلال برامج دعم النساء في الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وذلك في اطار التطوير المستمر لبرامج الجمعية الوطنية.

 الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ستعقد عدد من الدورات التدربية والندوات في محافظات مصر المختلفة من اجل اعداد وتأهيل النساء من اجل المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام  خصوصا وان الدستور المصري اعطي للنساء مقاعد محددة بنظام الكوتة تصل لنسبة 25 % علي كامل عدد المقاعد في الانتخابات المحلية المقبلة والتي نأمل ان تستعد النساء لخوض التجربة والتأثير بشكل ايجابي من اجل مزيد من المشاركة بايجابية في ادارة الشأن العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في وفد حقوقي زار السجن.. وليد فاروق: مجهود كبير من الداخلية لإعادة تأهيل السجينات

التحول الرقمي وفساد المحليات في ندوة لـ الحركة الوطنية الثلاثاء المقبل

بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي.. حقوقيون يشيدون بها.. زيادة: خطوة ممتازة انتظرناها كثيرا.. وليد فاروق: تلبي طموحات المجتمع المدني

"الوطنية للحريات" تختتم تدريبها الأول عن إدارة النساء في الشأن العام

ترشيحاتنا

من بينها كونجستال: إدراج 14 نوعا جديدا من العقاقير ضمن جداول المخدرات

بايدن يرجع إلى الخلف.. الرئيس الأمريكي يحنث بوعوده الحمقاء ويطلب مساعدة السعودية

نشرة المرأة والصحة. .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر.. 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد ..كيفية تجنب إصابات الجيم

الغندور يرد على ميدو : مش هدخل في خناقة.. والناس هتزعل لو رديت

تعليق مستفز من عميد الكلية.. القصة الكاملة لامتحان «وفاة بن شرقي» بجامعة سوهاج

لحضور جنازة شقيقه .. خالد يوسف يعود إلى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات