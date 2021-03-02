عبد الرازق توفيق: أيمن نور دمية في يد أعداء الوطن

شن الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، هجوما حادا على الهارب أيمن نور، مؤكدا أنه دمية في يد أعداء مصر.





وأضاف عبد الرزاق، ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن ليس بعد الخيانة ذنب ويمارس غزل لداعمية، لافتا إلى انه ليس جديد الكذب على أيمن نور وهو بلا وزن تماما.





وتابع رئيس تحرير الجمهورية، أن ادعاءه مقابلة سياسي تشادي مغمور، وهو نائب رئيس البرلمان في تشاد، ليس جديدًا عليه، واصفا أيمن نور بأنه أراجوز الإخوان.