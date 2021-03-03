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تعليم

آداب القاهرة: إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات .. وبدء الفصل الدراسي الثاني في هذا الموعد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:56 ص
احمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه يتم تصحيح جميع الامتحانات فور الانتهاء منها ليتم إعلان النتائج عقب الانتهاء مباشرة من الامتحانات.

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وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة عقب إعلان النتائج، حيث إنه من المقرر انطلاقه  يوم السبت الموافق 20 من شهر مارس الجاري.

وأشار "كامل" إلى أنه سيكون بنفس نظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول ، وبنفس الخطة الدراسية، لافتًا إلى أنه سيكون بنظام التعليم "الهجين" حيث يجمع بين التعلم المباشر والإلكتروني.

ويتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا للأيام المقررة لكل مجموعة ، وتكون الأيام المخصصة للحضور من يومين إلى ثلاثة أيام في مقر الكلية.

وبالنسبة لباقي الأيام يتم طرح المقررات والبرامج الدراسية "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة.

ونوه عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أن هناك خبرات مسبقة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على استخدام هذه المنصات والتعامل معها سواء فيما يتعلق بطرح المقررات والبرامج الدراسية أو عمل تقييمات وامتحانات للطلاب من خلالها، كما أن هناك تفاعل كبير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .
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