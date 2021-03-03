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تعليم

22 مارس .. تمريض القاهرة تحدد موعد الامتحان العملى لمقرر تمريض الأطفال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:54 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحان العملى لمقرر تمريض الأطفال لطلاب المستوى الثالث، يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس القادم فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

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وكان قد وجه الخشت، عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة.


كما شدد رئيس الجامعة بإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.
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