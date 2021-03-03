22 مارس .. تمريض القاهرة تحدد موعد الامتحان العملى لمقرر تمريض الأطفال

أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحان العملى لمقرر تمريض الأطفال لطلاب المستوى الثالث، يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس القادم فى تمام الساعة التاسعة صباحا.





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وكان قد وجه الخشت، عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة.







