ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:55 م
والدة رضوى الشربيني
والدة رضوى الشربيني
Advertisements
سعيد فراج
رحلت عن عالمنا مساء اليوم الثلاثاء، السيدة هالة أنور -والدة الإعلامية رضوى الشربيني- متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وكانت الإعلامية رضوي الشربيني طلبت الدعاء لوالدتها بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بكورونا. 

وكتبت رضوى الشربيني عبر "إنستجرام": "أمي بين إيد ربنا دلوقتي والأطباء عملوا اللي عليهم .. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر .. ادعو لها أرجوكم ". 

يذكر أن الإعلامي خيري رمضان أكد إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا بعد أن قامت بعمل مسحة للتأكد من إصابتها.

وأضاف خيري رمضان خلال برنامجه " حديث القاهرة " المذاع على قناة" القاهرة والناس" : الاعلامية رضوي الشربيني قامت بعمل مسحة أمس هي وجميع أفراد أسرتها وأولادها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا .

وأوضح خيري رمضان ، المسحات أكدت إصابتها هي وأخوها ووالدتها، لافتا إلى أن والدتها لديها الأكسجين منخفض وهي الآن في العناية المركزة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة الإعلامية رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا

إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا .. فيديو

بعد إعلان إصابتها هي وأسرتها بكورونا .. أبرز إطلالات رضوى الشربيني خطفت بها الأنظار

أخبار التوك شو.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد والصحة.. حقيقة إصابة رضوى الشربيني بكورونا

أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني

ترشيحاتنا

لماذا الآن؟.. خبير شأن أفريقي تكشف تفاصيل زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة

جماهير الأهلي والزمالك تتضامن مع أشرف بن شرقي بسبب امتحان كلية حقوق

قرار سعودي عاجل بشأن السودان

عيب تعلمنا الصح .. القصة الكاملة للخلاف الحاد بين ميدو وخالد الغندور

تحرك عاجل من السلطات السعودية بشأن موظف و3 ضباط في الديوان الملكي

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور

بسبب مزاد خيري .. عرض نسخة فنية من بورشه تايكان للبيع

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور