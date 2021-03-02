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محمود غيث: 10 مليارات جنيه لتطوير القرى ومعالجة العشوائيات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الدولة بدأت بالقاهر والإسكندرية في موضوع العشوائيات، لأن بهم أكبر واخطر عشوائيات.

وتابع غيث، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرنا في باقي المحافظات، لافتا إلى أن محافظات مصر والريف هى المرحلة الحالية وهى مصدر قوي للعشوائيات.

وأكمل الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أنه تم رصد مبلغ 10 مليارات جنيه لتطوير القري ومعالجة العشوائيات في مواقعها.

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