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حوادث

إحالة مسئولي الشئون القانونية بهيئة المساحة للمحاكمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:14 م
صدى البلد
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جودت عيد
قررت وزارة العدل إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة في القضية رقم 24 لسنة 63.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها بدائرة عملهما في 11 مايو 2020  .

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير إدارة القضايا والتحكيم بالهيئة المصرية العامة للمساحة حرر مذكرة بتاريخ 11 مايو 2020 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5072 لسنة 2 قضاء إداري سوهاج لصالح عبد اللته عيسى والمتضمنة صرف حافز الأداء المتميز بالمخالفة لما قضة به المحكمة وما تضمنه تصحيح الحكم، ووافق رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة على مذكرة المحال الأول بشأن تنفيذ الحكم .

وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في خطاب أرسله وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2142 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية، وشملت موافقة الوزير على الإحالة للمحاكمة.

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