سونيا بن بلقاسم تنتهي من تصوير سلسلة «زينة وعزيزة»

انتهت النجمة التونسية سونيا بن بلقاسم من تصوير سلسلة "زينة وعزيزة" التي سيتم عرضها في شهر رمضان على إحدى القنوات التونسية، وهي من إنتاجها وفكرتها، وسيناريو وحوار إلياس مساعد واختارت لتنفيذ الإخراج المخرج زياد اليتيم.





وشاركها بطولته كل من أروى بن اسماعيل و فرحات هنانة و نرمين صفر و صابر سيزار وتوفيق البحري على صعيد آخر.





تستعد سونيا بلقاسم لبداية تصوير أول انتاج عربي مشترك لها والمسلسل التونسي اللبناني "حكم النسا" .





وستكون عدد حلقات السلسلة 60 حلقة، ومن تأليف الياس مساعد، وجارٍ اختيار باقي عناصره، على أن يتم تصويره بين تونس ولبنان وسيتم إذاعة حلقاته في قنوات تونسية وعربية جارٍ الاتفاق معها.





سونيا كانت بدايتها بمصر كضيفة شرف في مسلسل «ما تخافوش» مع الفنان نور الشريف، ومسلسل «ابن الحلال» مع الفنان محمد رمضان ولعبت فيه دور «سوني» الفتاة التي تحلم بالتمثيل والشهرة ويستغلها شخص من جهة امنية ليوهمها بقدرته على تحقيق حلمها.





وقدمت أيضا مسلسل «آدم و جميلة» مع يسرا اللوزي وحسن الرداد. حصد مسلسلها «تشيللو» الذي تلعب فيه دور ممرضة تونسية إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.





الفنانة التونسية شاركت ايضا الفنان يحيي الفخراني بطولة حلقات من مسلسله «قصص القرآن الكريم» لثلاثة مواسم متتالية وشاركت في فيلم تونسي بعنوان « آخر ديسمبر » لمعز كمون وقدمت برنامج على قناة نسمة بعنوان" كوزينتنا هكا".