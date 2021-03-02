عمرو يونس: الأكاديمية الوطنية للتدريب أثبتت وجودها

تناولت الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا عن جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة الأخيرة.





أعربت النائب عمرو يونس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديره لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها.





وقال يونس، إن الأكاديمية تقدم دور وتخريج شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة، مضيفا أنها شركاء النجاح والبناء، ومتطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.





وأكد النائب عمرو يونس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأكاديمية اثبت خلال الفترة الأخيرة وجودها، مشيرا إلى أن يتخرج منه الألف في مختلف التدريبات.



