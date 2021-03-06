ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ما هى سيارة العام في السوق الأوروبي؟ .. تعرف على التفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 03:47 ص
سيارة العام في السوق
سيارة العام في السوق الاوروبي
Advertisements
صبري طلبه

استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تكون سمعة طيبة لها طيلة تاريخها الممتد، حيث تمكن النسخة تويوتا ياريس و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، من حصد لقب سيارة العام 2021 داخل الاسواق الاوروبية.

 

حصلت السيارة على 14 صوت، و 266 نقطة، متفوقة على وفولكس فاجن ID.3 بعدد 224 نقطة، وسيتروين سي 4 بـ 143 نقطة، و السيارة لاند روفر ديفندر بـ 164 نقطة، كما تخطت كلا من سكودا اوكتافيا بـ 199 نقطة، و فيات 500 التي جاءت في المركز الثاني بعدد 240 نقطة 9 اصوات.

 

التصويت جاء معتمدًا على عدة عناصر اهمهم، التصميم الخارجي للسيارة، و توافر العديد من وسائل الأمن و السلامة بداخلها مثل انظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و انظمة الفرامل المتطورة، ووسائل المساعدة على الطريق.

 

إلى جانب متعة القيادة ووسائل الرفاهية، و نسبة الاستهلاك المناسبة في الوقود، و استحقت بذلك لقب سيارة العام نسبة إلى حجم مبيعاتها، و هذه ليست المرة الأولى التي حقق فيها ياريس هذا اللقب، بل نالت هذا الوسام في عام 2000.

 

ولكن بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم، الغيت فعاليات هذه الاحتفالية، و لكنها بثت الكترونيًا ليشهدها جميع انحاء العالم، بعدما قام المنظمون بعرضها في نفس الموقع في جنيف.

 

و يذكر أن ياريس تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 105 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، متصل بناقل حكة أوتوماتيكي الأداء، و تأتي بمعدل استهلاك للوقود يجعلها تخوض مسافات قدرها 20 كيلومتر و تستهلك في المقابل لتر واحد فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقارنة بين وحوش الـSUV.. أوبل جراند لاند وشقيقتها الصغرى كورس لاند موديل 2021.. صور

بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec

عايز يرخص زرافة.. LAND ROVER وTOYOTA يصطادان أسد أفريكانو

تعرف على أسعار تويوتا ياريس في سوق المستعمل

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

ترشيحاتنا

ضبط قائد السيارة النقل المتسبب في حادث الكريمات

السعودية .. التحالف العربي يعترض 8 طائرات حوثية

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

السعودية تعلن تخفيف قيود كورونا

حب من المدرسة حتى الزفاف.. 20 صورة تجمع دينا داش بزوجها

الشركة القابضة : لن يتم توصيل الغاز لهذه المنازل في القرى وهذا هو السبب .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الانجاب في عمر 64 عامًا.. مسنة تخسر حضانة طفليها التوأم.. تفاصيل

ما هى سيارة العام في السوق الأوروبي؟ .. تعرف على التفاصيل

طريقة مذهلة.. التقاط سكرين شوت لصفحة بالكامل على iPhone | صور