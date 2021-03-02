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حجازي : مصر والسودان يسعيان للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:19 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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محمود محسن
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق إن هناك طبيعة خاصة للعلاقات بين مصر والسودان، مؤكدا أن هناك علاقات عميقة بين الشعبين وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين سيؤدى للنهوض بمستوى الطموحات بين الشعبين.


وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي: الزيارات المتبادلة بين مصر والسودان هدفها تكوين رؤى مشتركة للوصول لاتفاقيات حول مشكلة سد النهضة .


وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق أن وجود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة يساعد في الوصول إلى اتفاق ملزم  بشأن سد النهضة.


وأشار حجازي إلى أن مصر والسودان تريدان التوصل الى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد الاثيوبي سيضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لحل المشكلة.
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