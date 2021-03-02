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أخبار العالم

بشأن السفر إلى واشنطن.. بيان عاجل من السفارة الأمريكية في السعودية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:18 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في السعودية
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محمود نوفل
أصدرت  سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض بيانا عاجلا بشأن  إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران.‏

وعبر توتير أشارت السفارة السعودية الي أنه يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة نظرًا لتدابير الوقاية من كورونا بحسب ماذكرت صحيفة سبق السعودية. 


والمحت السفارة  إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة (MRV) حتى الـ30 من ‏سبتمبر 2022. 

كما نوهت السفارة الي ان الأولوية لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية ب‏الرسوم المدفوعة ذاتها سابقًا. 
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