طارق شوقي: لم تصلنا ملاحظات على الامتحان المجمع و6 ملايين طالب أنهوا الترم الأول ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم، الثلاثاء، إن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا امتحانا يحدث لأول مرة في مصر، وهو "الامتحان المجمع" في ورقة واحدة، ولم تصل إلينا شكاوى أو ملاحظات بسبب الامتحان حتى الآن.





وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إ م بي سي مصر"، يوم الأحد الماضي قمنا بامتحان 2 مليون و85 ألف طالب بالصف السادس الابتدائي ويوم الاثنين قمنا بامتحان 2 مليون و115 ألف طالب بالصف الخامس الابتدائي واليوم قمنا بامتحان 2 مليون طالب بالصف السادس.



