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مسئول سابق بالأمم المتحدة: الزيادة السكانية سبب قوي لدخول مصر أزمة اقتصادية .. وهذا الحل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:23 م
صدى البلد
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عادل نصار
حذر الدكتور مجدي خالد المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، من أن الزيادة السكانية سبب قوي لدخول مصر على أزمة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هذه الأزمة كانت سبب قوي ليتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خالد، في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تمر بوضع حرج بالنسبة للزيادة السكانية، متابعا أن الحل يأتي في التوعية على مستوى الجمهورية والتعامل مع ثقافة الإنجاب بكثرة. 

وأكد المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، أن الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية توفير حياة صحية أفضل وتحسين مستوى المعيشة. 

وأشار خالد، إلى أننا نحتاج لتوعية الشباب من خلال جلسة المشورة بالفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج لتفادي أي أزمة في الانجاب وتوعيتهم بأهمية التباعد بين الانجاب وأهمية تأجيل الانجاب في البداية.

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