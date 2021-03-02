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الري تكشف عن حقيقة بيع المياه للفلاحين .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:25 م
مياه الري
مياه الري
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محمود محسن
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري اننا نرفض بشكل تام وقاطع فكرة بيع المياه، مؤكدا أنه لا يوجد في مصر ما يسمى بيع المياه للفلاحين.

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن المادة المتعلقة بماكينات الري خاصة فقط بالترع والمصارف العامة وليست الخاصة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري أنه سيتم إصدار اللائحة بعد إصدار قانون الري الجديد مؤكدا أنه سيتم تطبيق الرسوم على مستخدمي الترع العامة وليس المصارف الخاصة.

وأشار غانم إلى أن الترع من أملاك وزارة الري مؤكدا أن الرسوم المقررة ستكون رمزية. 
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