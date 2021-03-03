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محافظات

السكرتير المساعد ببني سويف يتابع أعمال لجنة التنمية المستدامة لتحسين مستوى الخدمات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:11 ص
السكرتير المساعد
السكرتير المساعد ببني سويف
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محمد عبدالحليم
عقد السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اللواء حسام حمودة اجتماعا مع أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى.

وحضر الاجتماع نهى محمد، مدير التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والمهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة وأعضاء اللجنة من مسؤولي قطاعات الصحة وهيئة تعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي والمكتب الفني .

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى التي تم اختيارها "مرحلة أولى"، وتشمل (قمن العروس،صفط الخرسا،المسيد الأبيض،المحمودية، الحكامنة)، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال  الفترة الماضية  ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وتم الاتفاق على التنسيق بين الصحة والتضامن لإجراء كشوفات وتحاليل للحالات المصابة بالأنيميا والتقزم وعمل تسجيل بالوحدات الصحية لإدراجها ضمن الخطة المتفق عليها،مع متابعة خطة تحصين الثروة الحيوانية والتيسير على المزارعين للاستفادة منها ،بجانب إدراج خطة لتحصين الدواجن يشرف عليها الطب البيطري.

فضلاً عن العمل على تبني مشروع  للقضاء على الأمية بتلك القرى وفق  خطة وجدول زمني محدد بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار،علاوة على تنفيذ حملات  للتوعية بأضرار الزواج المبكر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكلية الخدمة الاجتماعية.

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