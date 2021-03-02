وزير التربية والتعليم يوضح تفاصيل مشكلة السيستم في امتحان النقل بالثانوية ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مشكلة السيستم أثناء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي حدثت يوم السبت الماضي فقط، مؤكدا أن امتحانات المرحلتين 11 يوما وليس يوما واحدا.





وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إ م بي سي مصر"، امتحان يوم السبت ليس به درجات أو تنافس على مجموع، وفي المقام الأول هو تدريب للطلاب على طبيعة أسئلة جديدة، لتدريبهم لمرحلة الثانوية العامة والتي تهم الجميع.





وأوضح أن مشكلة السيستم التي حدثت يوم السبت لها علاقة بشبكات الإنترنت وليست بالأسئلة أو طريقة التصحيح، مؤكدا أن يوم السبت امتحن أكثر من نصف مليون طالب رغم المشكلة.