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سيارات

تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:33 م
تويوتا ياريس 2021
تويوتا ياريس 2021
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صبري طلبه

استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تكون سمعة طيبة لها طيلة تاريخها الممتد، حيث تمكن النسخة تويوتا ياريس و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، من حصد لقب سيارة العام 2021 داخل الاسواق الاوروبية.

 

تمكنت السيارة ان تحصل على 14 صوت، و 266 نقطة، متفوقة على وفولكس فاجن ID.3 بعدد 224 نقطة، وسيتروين سي 4 بـ 143 نقطة، و السيارة لاند روفر ديفندر بـ 164 نقطة، كما تخطت كلا من سكودا اوكتافيا بـ 199 نقطة، و فيات 500 التي جاءت في المركز الثاني بعدد 240 نقطة 9 اصوات.

 

التصويت جاء معتمدًا على عدة عناصر اهمهم، التصميم الخارجي للسيارة، و توافر العديد من وسائل الأمن و السلامة بداخلها مثل انظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و انظمة الفرامل المتطورة مثل ABS و EBD، و نظام مراقبة ضغط الاطارات.

 

إلى جانب متعة القيادة ووسائل الرفاهية، و نسبة الاستهلاك المناسبة في الوقود، و استحقت بذلك لقب سيارة العام نسبة إلى حجم مبيعاتها، و هذه ليست المرة الأولى التي حقق فيها ياريس هذا اللقب، بل نالت هذا الوسام في عام 2000.

 

ولكن بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم، الغيت فعاليات هذه الاحتفالية، و لكنها بثت الكترونيًا ليشهدها جميع انحاء العالم، بعدما قام المنظمون بعرضها في نفس الموقع في جنيف.

 

و تميزت تويوتا ياريس بملامح انسيابية، تجمع بين الاطلالة الرياضية و قدرات الهاتشباك، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة، و شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، و مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الأمامي، علاوة على موجات جابية و عتبات بارزة، و سبويلر خلفي أنيق، بجانب العجلات الرياضية و الجنوط التي جاءت بتصميم النجمة المتشعبة.

تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل
تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل
تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل
تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل
تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل
تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل
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