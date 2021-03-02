تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل

استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تكون سمعة طيبة لها طيلة تاريخها الممتد، حيث تمكن النسخة تويوتا ياريس و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، من حصد لقب سيارة العام 2021 داخل الاسواق الاوروبية.

تمكنت السيارة ان تحصل على 14 صوت، و 266 نقطة، متفوقة على وفولكس فاجن ID.3 بعدد 224 نقطة، وسيتروين سي 4 بـ 143 نقطة، و السيارة لاند روفر ديفندر بـ 164 نقطة، كما تخطت كلا من سكودا اوكتافيا بـ 199 نقطة، و فيات 500 التي جاءت في المركز الثاني بعدد 240 نقطة 9 اصوات.

التصويت جاء معتمدًا على عدة عناصر اهمهم، التصميم الخارجي للسيارة، و توافر العديد من وسائل الأمن و السلامة بداخلها مثل انظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و انظمة الفرامل المتطورة مثل ABS و EBD، و نظام مراقبة ضغط الاطارات.

إلى جانب متعة القيادة ووسائل الرفاهية، و نسبة الاستهلاك المناسبة في الوقود، و استحقت بذلك لقب سيارة العام نسبة إلى حجم مبيعاتها، و هذه ليست المرة الأولى التي حقق فيها ياريس هذا اللقب، بل نالت هذا الوسام في عام 2000.

ولكن بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم، الغيت فعاليات هذه الاحتفالية، و لكنها بثت الكترونيًا ليشهدها جميع انحاء العالم، بعدما قام المنظمون بعرضها في نفس الموقع في جنيف.

و تميزت تويوتا ياريس بملامح انسيابية، تجمع بين الاطلالة الرياضية و قدرات الهاتشباك، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة، و شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، و مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الأمامي، علاوة على موجات جابية و عتبات بارزة، و سبويلر خلفي أنيق، بجانب العجلات الرياضية و الجنوط التي جاءت بتصميم النجمة المتشعبة.