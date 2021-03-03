ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل نرى ملك الموت عند الوفاة؟..الإفتاء تجيب.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:16 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل نرى ملك الموت أم نسمعه فقط؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من الممكن أن نرى ملك الموت بعد الوفاة، قائلا "عند الوفاة ممكن نرى ملك الموت ولكن في النهاية هذه الأمور موقوفة على المنقول".

الإفتاء: ملك الموت من الملائكة الكرام
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن مَلَكُ الموت واحدٌ من الملائكة الكرام الذين(لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، أوْكل الله تعالى إليه مهمة قبض الأرواح بمراده تعالى في الوقت الذي قدَّرهُ وعلى الحال التي كتبها؛ فهو عبدٌ لله خاضعٌ لسلطانه مطيعٌ لأمره كسائر الملائكة الكرام في الامتثال والتَّوَجُه والإذعان، قال تعالى: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ}

وأضافت الدار عبر الفيسبوك، أن عقيدة المؤمن في الموت أنه حق، وأن الله كتبه على كل مخلوق؛ قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}.

وأوضحت أن عقيدة المؤمن أنَّ نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، قال صلى الله عليه وسلم: "«نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»" .
  
وتابعت: لا شك أن العقلاء يدركون ما للملائكة من مكانةٍ عند الله وعند المؤمنين؛ ولذا فإن العقل والنقل لا يقبلان بحالٍ النيل منهم، ولا حتى مجرد تداول سيرتهم الذكية وأسمائهم الشريفة بغير الصورة اللائقة وفي غير السياق المناسب.

وقالت دار الإفتاء، نُدرك ما قد يصيب الإنسان عندما يفقد عزيزًا من الاضطراب وفقد التوازن؛ وندرك كذلك عِظَمَ الفاجعة التي طالت الكثيرين هذه الأيام؛ لكن السلوى والأمان في العودة إلى الله تعالى والتعلق بأستار رحمته وسعة فضله والثقة في أن الراحة والسعادة الحقيقية إنما هي فيما أعده تعالى لعباده المؤمنين الصابرين من نعيم مقيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: الله يخصص لكل مؤمن ملك يوم القيامة يطمئنه من الفزع.. فيديو

الإفتاء: ملك الموت من الملائكة الكرام .. وغير مقبول ذكره بصورة غير لائقة

استقيموا يرحمكم الله| دار الإفتاء: لسنا طرفًا في التوافه وسفاسف الأمور

الإفتاء تفتح النار على وسائل التواصل بسبب الفتوى المزعومة "ضياع الشرابات"

دار الإفتاء: غلب على الناس في عصر التواصل الاجتماعي الاهتمام بالتوافه ..والبضاعة الرخيصة تسمم العقول وتؤخر الأمة المصرية.. وترد على مهاجمي ملك الموت

ترشيحاتنا

بعد الاعتداء على مراسل البرنامج .. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام.. ويؤكد: مش هسيب حقه

وزير التعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

بعد التعاقد مع حمادة صدقي.. تركي آل الشيخ يطمئن جماهير الهلال السوداني

بعد حقنه بأغلى دواء في العالم.. والد الرضيع ريان: عيد ميلاده النهاردة

انسحبوا فورا .. أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا بسبب تيجراي

4 قرارات عاجلة لـ مجلس الوزراء السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات

تعرف على سيارة العام في السوق الأوروبي .. تفاصيل

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور