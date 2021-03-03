هل نرى ملك الموت عند الوفاة؟..الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل نرى ملك الموت أم نسمعه فقط؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من الممكن أن نرى ملك الموت بعد الوفاة، قائلا "عند الوفاة ممكن نرى ملك الموت ولكن في النهاية هذه الأمور موقوفة على المنقول".
الإفتاء: ملك الموت من الملائكة الكرام
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن مَلَكُ الموت واحدٌ من الملائكة الكرام الذين(لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، أوْكل الله تعالى إليه مهمة قبض الأرواح بمراده تعالى في الوقت الذي قدَّرهُ وعلى الحال التي كتبها؛ فهو عبدٌ لله خاضعٌ لسلطانه مطيعٌ لأمره كسائر الملائكة الكرام في الامتثال والتَّوَجُه والإذعان، قال تعالى: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ}